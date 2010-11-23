На Гаити холерой уже заболели свыше 57 тыс. человек, умерли более 1344.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом в понедельник сообщили представители министерства здравоохранения страны.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в северном департаменте Артибонит. В столице страны Порт-о-Пренсе эпидемиологическая обстановка также ухудшается - там количество погибших достигло 77 человек. Отмечается, что холера добралась и до гаитянских тюрем, где ее жертвами стали 19 человек. Для борьбы с заболеванием на территории страны развернуты 36 центров по лечению холеры, где работают как гаитянские, так и зарубежные медики.

В соседней с Гаити Доминиканской Республике количество заболевших холерой достигло четырех человек. Власти страны усилили меры санитарно-эпидемиологического контроля для предотвращения распространения заболевания.