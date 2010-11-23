Стресс на работе "ломает" людей

Результаты исследования, проведенного в Великобритании, показали, что подавляющее большинство людей испытывают стрессы на работе. Но вместо того чтобы бороться с ним, они сдаются.

Исследование было проведено компанией Badenoch & Clark и продемонстрировало следующие результаты: 84% трудящихся людей чувствуют напряжение на работе, а 14% работников испытывают очень мощный стресс.

Энн Мак Кракен (Ann McCracken), директор Международной ассоциации профилактики стрессов, считает, что каждый человек способен идентифицировать стресс, который испытывает сам, или стресс, который испытывают окружающие его люди, при этом ничего не меняет в себе.

Она комментирует: "Вместо того чтобы расслабиться и предпринять попытки держать себя в руках, вы, наоборот, выходите из-под контроля, становитесь раздражительными, сердитыми и недовольными.

Затем вы начинаете углубляться в себя, перестаете следить за внешностью, плохо едите, не обращаете внимание на то, что теряете вес. В итоге ваше поведение меняется".

Несмотря на угрожающие данные, все же результаты исследования текущего года лучше показателей прошлого. В 2009 году 93% британцев испытывали постоянный стресс.

medsputnik.ru