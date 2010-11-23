Что и как лечат домашние животные

Уже давно подмечено, что кошка, которая ложится возле головы хозяина, снимает боли, детки при общении с собаками перестают заикаться, а лошади вообще способны лечить неврозы и психические расстройства. К каким же животным обращаться за помощью людям с разными заболеваниями? Кошки

Эти домашние животные очень хорошо чувствуют своих хозяев. Они улавливают даже незначительные изменения энергетического потенциала на теле человека, возникающие при болезни, ложатся на больное место и забирают негативную энергию, в результате чего происходит исцеление. По такому же принципу кошки помогают предупредить развитие многих заболеваний. Этих животных можно назвать "спецами" по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Лечебный эффект возникает благодаря мурлыканью - это ничто иное как вибротерапия, то есть лечение звуковыми колебаниями. Волны частотой от 20 до 50 Герц, которые издают коты, способствуют повышению защитных сил организма, ускоряет заживление ран и сращивание переломов.

Собаки

Собака - друг человека. И в этом не стоит сомневаться. Лечение собаками - прекрасное "лекарство" для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или живет в одиночестве, кто склонен к развитию болезней сердца и сосудов. Из-за того, что собакой можно командовать - повышается самооценка, а из-за того, что с ней можно говорить - ликвидируется дефицит в общении и замкнутость. Этим эффектом пользуются врачи при лечении деток, больных аутизмом. Еще одна целебная собачья полезность находится в их слюне - она способна исцелять раны, потому что в большом количестве содержит бактерицидное и ранозаживляющее вещество - лизоцим.

Лошади

Лечение лошадьми происходит во время общения с ними и верховой езды. При этом у наездника возникает особое чувство - стремление быть в гармонии с движением лошадей. В ходе зянятий развиваются нужные мышцы и корректируются зажимы у детей с ДЦП и различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Лечебный эффект развивается постепенно, в течение многих лет. Второй эффект иппотерапии возникает благодаря позитивному эмоциональному фону - он повышает настроение, прогоняет депрессию и хандру. Его дополняет приятное ощущение тепла, исходящее от лошади: ее нормальная температура - 38 С и излучения лечебных ультразвуковых волн (как при УЗ-терапии).

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