Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 1250 человек, более 20 тысяч госпитализированы.

Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения карибской страны.

Несмотря на усилия властей и сотрудников международных гуманитарных организаций, холера распространяется и в столице страны Порт-о-Пренсе, где более 1,3 млн. человек проживают в палаточных городках в антисанитарных условиях.

По последним данным, жертвами заболевания в самом крупном городе Гаити стали 64 человека, около 1,5 тыс. инфицированы, передает ИТАР-ТАСС.

На минувшей неделе ситуацию на Гаити еще более осложнили массовые протесты, вспыхнувшие во втором по величине городе страны Кап-Аитьен.

Сотни человек устроили беспорядки на улицах, требуя вывода миссии ООН и входящего в ее состав непальского батальона, представителей которого местные жители обвиняют в появлении холеры в стране.

В столкновениях были убиты по меньшей мере два человека, несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. К настоящему времени обстановка в Кап-Аитьен стабилизировалась, отмечает NEWSru.

Крайне непростое положение в стране, тем не менее, не вынудило власти Гаити перенести президентские и парламентские выборы, намеченные на 28 ноября.