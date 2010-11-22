Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 1250 человек
Более 20 тысяч госпитализированы
Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 1250 человек, более 20 тысяч госпитализированы.
Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения карибской страны.
Несмотря на усилия властей и сотрудников международных гуманитарных организаций, холера распространяется и в столице страны Порт-о-Пренсе, где более 1,3 млн. человек проживают в палаточных городках в антисанитарных условиях.
По последним данным, жертвами заболевания в самом крупном городе Гаити стали 64 человека, около 1,5 тыс. инфицированы, передает ИТАР-ТАСС.
На минувшей неделе ситуацию на Гаити еще более осложнили массовые протесты, вспыхнувшие во втором по величине городе страны Кап-Аитьен.
Сотни человек устроили беспорядки на улицах, требуя вывода миссии ООН и входящего в ее состав непальского батальона, представителей которого местные жители обвиняют в появлении холеры в стране.
В столкновениях были убиты по меньшей мере два человека, несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. К настоящему времени обстановка в Кап-Аитьен стабилизировалась, отмечает NEWSru.
Крайне непростое положение в стране, тем не менее, не вынудило власти Гаити перенести президентские и парламентские выборы, намеченные на 28 ноября.