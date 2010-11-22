Чем угрожает детям дефицит витамина D

Дети, которые испытывают дефицит витамина D, быстрее накапливают жир вокруг талии и прибавляют в весе. Такую связь обнаружили физиологи Мичиганского университета и Национального Университета Колумбии /США/. В свою очередь, накопленный в детстве жир приводит к повышенному риску сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим хроническим проблемам в более позднем возрасте.

В медицинском обследовании в течение примерно 30 месяцев участвовало 479 детей в возрасте 5-12 лет. В начале исследования были измерены уровни витамина D и рассмотрена связь между показателями вещества и тремя видами жира в детском организме. Дети с самым низким уровнем витамина D как правило набирали лишний вес быстрее и в большей степени страдали от избыточных жировых накоплений вокруг внутренних органов. Дефицит витамина D также ассоциировался с замедлением темпов роста среди девочек.

Нехватка витамина D широко распространена в разных странах мира, как и показатели детского ожирения, которые резко возрастают во всем мире в течение последних лет, говорят педиатры. Врачи с интересом отметили, что дети, участвовавшие в обследовании, проживали в субтропической зоне, где много солнечного света - основного источника витамина. Предполагается, что дети мало времени проводят на свежем воздухе, из-за чего не получают достаточного количества вещества. Витамин D важен не только для профилактики детского ожирения, но и для защиты ребёнка от некоторых вирусных инфекций, заключают медики.

ami-tass.ru