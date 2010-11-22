Энергетики провоцируют алкоголизм

Оказывается, частое прикладывание к баночкам с пойлом под общим названием «энергетические напитки» легко может превратить вас в алкоголика. Ну или во всяком случае развить в неразумных вас стойкую зависимость от зелья с градусами. Это не мы говорим, это американские учёные установили. Вот их факты и аргументы.

Связь между ежом спиртного и ужом энергетика, зафиксированная учёными, действует так: сильно кофеинизированное энергопойло попросту маскирует влияние алкоголя; пьющий впадает в так называемое хитрое опьянение. Подобные комбинации (спиртное + энергетический напиток) особенно популярны среди юношества — «для поднятия настроения». Ну а у студентов, готовящихся к экзаменам, энергетики и вовсе лучший друг. Но всё это чревато, и последствия, увы, наступают исподволь.

При этом важно заметить, что исследователи не акцентировались на энергетиках с алкоголем вроде Four Loko, запрещённого в некоторых американских штатах из-за массовых госпитализаций, связанных с алкоотравлением. Нет, речь шла об обычной безалкогольной продукции с повышенным содержанием кофеина (от 50 до 500 мг на ёмкость).

Учёные расспрашивали участников исследования — тысячу сто с небольшим студентов, недавно начавших учёбу в ряде крупных государственных вузов США, — об их питейных привычках возрастом не более года.

Выяснилось, что около 10% студентов употребляли энергетики вроде Red Bull более 52 дней, то есть по меньшей мере раз в неделю; исследователи назвали эту группу «заядлые выпивохи». Студенты из неё напивались за прошедшее время много чаще «просто выпивох», которые жили с энергетиками меньше 51 дня: 142 случая против 103. Установлено также, что во время пирушки первые принимают «на грудь» больше остальных... И в итоге, очевидно, попадают в алкогольную ловушку: поклонникам энергетических напитков со временем всё труднее отказаться от них, даже если они начнут получать больше «минусов», чем «плюсов», от их приёма и «коктейльного» употребления вместе со спиртным.

Ведущий исследователь Амелия Арриа, директор Центра здравоохранения молодёжи при медфакультете Мэрилендского университета в Колледж-Парке, свидетельствует: «Мы установили устойчивую связь между любовью к энергетикам и увеличением риска привыкания к спиртному». Разумеется, всё это выяснилось после того, как учёные приняли во внимание факторы риска вроде семейного алкогольно-наркотического анамнеза, членства подопытных в студенческих клубах/братствах, депрессии, проблем с детским поведением, склонности к «рискованному поведению» и проч.

И ещё одно замечание: исследование не ставило себе целью установить причинно-следственную связь. Пока учёные могут лишь гадать о том, что на что влияет. Скажем, высказывается предположение о том, что, во-первых, энергетики часто используются как опохмеляющее средство (мысль простая и здравая, не так ли?); во-вторых, очень может быть, что постоянное употребление энергетиков попросту оставляет больше сил для приёма алкоголя... И т. п. Над этим учёные ещё будут трудиться.

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