Чем полезна овсянка

Наверняка, вам неоднократно приходилось слышать о пользе овсянки, которую диетологи и медики иных специальностей рекомендуют включать в свой ежедневный рацион.

И объясняется это той пользой, которую приносит такая каша для здоровья человека, независимо от его возраста.

Экспериментальным путем доказан факт того, что в случае ежедневного присутствия овсянки в рационе ребенка, он значительно реже подвержен развитию у него бронхиальной астмы, в отличии от тех деток, которые лишены этого блюда.

И если начать прикорм овсянкой с пятимесячного возраста, то риск развития этого недуга сводится к минимуму.

Но это вовсе не означает того, что от овсяной каши следует отказываться взрослому населению, которое зачастую сталкивается с повышенным уровнем «плохого» холестерина в крови.

Так вот, если взрослый человек начнет постоянно на завтрак употреблять овсянку, то он сможет снизить его, как минимум, на десять процентов.

Не стоит забывать о том, что, как и рыба, овес также обладает противовоспалительным действием, улучшая при этом работу иммунной системы.

Овсянка способна оказывать успокоительное воздействие на желудок за счет того, что в ее составе отмечается небольшое содержание жира и достаточное количество волокон.

А если после порции такой каши съесть немного банана, то можно забыть об излишках желудочного сока.

Не зря же англичане каждый свой новый день начинают с порции овсяной каши, они давно оценили полезные свойства этой крупы, а толокно (овсяная мука) представляет собой наиболее подходящий диетический продукт при каких-либо хронических недугах и при наличии воспалительных процессов в организме.

Мы хотим познакомить вас с одним очень ценным рецептом, который получил название «эликсира жизни».

Для его приготовления вам понадобится взять три стакана натурального овса, тщательно его промыть и залить водой в количестве трех литров, после чего снадобье отправляется на плиту.

Кипятить «эликсир» необходимо в течение двадцати минут на медленном огне, после чего его укутывают или переливают в термос, оставляя на сутки.

По истечению указанного времени, отвар следует процедить и добавить в него сто граммов меда, затем вновь накрыть емкость крышкой, и снова отправить на плиту, доводя до кипения.

Затем готовое средство остужают и переливают в более удобную тару и отправляют на хранение в холодильник.

При применении этого отвара-настоя, желательно добавить в него свежий лимонный сок по своему вкусу, пить его рекомендуется небольшими глотками за тридцать минут до еды по сто граммов в день.

Как только первая партия приготовленного целебного средства закончиться, его следует готовить еще трижды, а в течение года следует провести три курса такого лечения (весна-лето-осень). При помощи этого нехитрого средства вы сможете избавить свой организм от ненужных шлаков и в значительной мере повысить его тонус.

Но не только здоровье можно поддерживать при помощи овса, позволяет он, и следить за поддержанием красоты.

В этом случае следует готовить «чудо-кашу» по такому рецепту: вам потребуется выдержать ночь в холодной кипяченой воде пять столовых ложек овсяной крупы в измельченном виде в пропорции 1:1.

Утром же добавьте в эту смесь по одной столовой ложке сливок и меда, а также пять ядер лесного ореха в измельченном виде.

Такое блюдо рекомендуется употреблять в течение месяца.

Так что не забывайте про овсянку, помогающую поддерживать в надлежащем виде ваши здоровье и красоту!

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