Зависимость от любви - существует

Британские ученые провели исследование с участием 15-летних подростков. Все юные добровольцы были отвергнуты людьми, с которыми они встречались некоторое время и к которым испытывали любовь. Ученые изучали активность мозга участников при просмотре фотографий бывших пассий. Оказалось, что у подростков активизировались предлобная часть мозга, отвечающия за страстное желание и зависимость, а также область, связанная с физической болью и душевными страданиями.

Данное исследование позволило научно обосновать, что чувства, связанные с разрывом романтических отношений провоцируют экстремальные варианты поведения. Среди них бывают такие вещи, как преследования любимых, убийства и самоубийства.

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