Необычное свойство свежевыжатого свекольного сока

В ходе проведённого эксперимента, сок избавлял от боли 99% женщин, которым в «критические дни» не помогали даже обезболивающие препараты. Как полагают исследователи, содержащиеся в соке бетаин и железо способствуют расслаблению гладкой мускулатуры внутренних органов, что приводит к снижению болевых ощущений.

Однако учёные не утверждают, что найденное средство является панацеей, но, учитывая, что натуральный свекольный сок практически не имеет противопоказаний, его рекомендуют употреблять женщинам, в том числе и вместо анальгетиков. В исследовании также говорится о возможности употребления свекольного сока и в смеси с другими соками, предпочтительнее всего с морковным.

Ранее уже были известны и другие полезные свойства свекольного сока. Например, он обладает мочегонным и противовоспалительным свойствами, снижает кровяное давление, очищает организм от шлаков, полезен при запорах, болезнях сердца и желудочно-кишечного тракта.

deti.mail.ru