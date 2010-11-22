Вакцину от гриппа делают из собачьих почек

Совсем недавно появилась новость о том, что фармацевты США разработали инновационную вакцину от гриппа. Она является сверхбыстрой в производстве по сравнению с предыдущими. Благодаря этому, американцы намерены получить первенство в области производства вакцин от гриппа. Они утверждают, что новый препарат также безопасен и также эффективен, как и его предшественники.

Обычная технология "взращивания" вируса предлагает использовать куриные яйца в качестве питательной среды , а новая - клетки собачьих почек, что и позволит ускорить процесс производства вакцины.

Новая вакцина одобрена не только в США, но и в Европе.

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