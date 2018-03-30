5 причин, по которым ваш вес стоит на месте

Решив бороться с лишним весом, Вы перелопатили пол-Интернета, прочитали кипу женских журналов, уже несколько недель вроде бы делаете все как надо, а стрелка весов, сдвинувшись на пару килограммов, замерла на одном и том же весе... И не двигается, не смотря на все усилия... В чем же причина столь ненавистного постоянства?

Причин может быть несколько.

Причина 1: Калорийность вашего рациона превышает расход калорий. Спешу Вас расстроить, но эта причина - самая распространенная среди тех, по которым даже при активных занятиях фитнесом вес стоит на месте. Диетологи не устают повторять о пользе ведения дневников питания в случае, когда снижение веса застопорилось. Большинству из нас кажется, что мы помним все, что ели в течение дня, но это самообман. Ведь многие перекусы, мы и за еду не считаем, ввиду их малого объема. Например, перекус из 100 грамм семечек или орешков содержат более 500Ккал, а это четверть от дневной нормы калорий! Чем же помогает дневник? Во-первых, он наглядно демонстрирует огрехи рациона, о которых мы даже не задумываемся, и подсказывает верные решения. Во-вторых, он делает процесс поедания пищи осознанным и контролируемым. В-третьих, дневник поможет тебе разобраться не только в том, что Вы едите, но и зачем.

Причина 2: Правильно ли Вы взвешиваетесь? Как это не странно, вторая по распространенности причина - сломанные весы и неправильное взвешивание. Основные правила таковы: • Взвешиваться надо утром, натощак и, желательно, после туалета и без одежды; • Взвешивайтесь только на своих весах - разные весы, скорее всего, покажут разные результаты; • Весы должны стоять на ровной и твердой поверхности.

Причина 3: Неправильное питание в дни тренировок Даже соблюдая принципы правильного питания и занимаясь спортом можно оставаться в прежнем весе. Скорее всего причина этого в том, что в дни занятий Вы питаетесь не правильно: не едите 2 часа до и 2 часа после тренировки. Судите сами, Ваш организм, расходуя силы на тренировку, 5-6 часов не получает никой пищи. Во-первых, это заставляет его делать "стратегические запасы", а во-вторых - грозит банальным гастритом. За 1-1,5 часа до занятия лучше устроить легкий перекус (например, свежими или отварными овощами, натуральным йогуртом или нежирным мясом), а через 1,5 часа после тренировки повторить такой же перекус, но главное - не переедать.

Причина 4: Вам не хватает кардионагрузок Кардионагрузки - первый жиросжигатель в спортивном зале, который, к тому же, укрепляет сердечную мышцу. Поэтому, если Ваша цель именно избавиться от лишнего веса - шагом марш на степпер или беговую дорожку. Помимо этого хорошую кардионагрузку дают интерактивные тренажеры как стена "Быстрее света" и спортивный коврик. Самый эффективный из новинок степпер, совмещенный с вакуумной установкой: вакуум усиливает кровообращение и быстрее активизирует обменные процессы. И жир и целлюлит уходят именно с проблемных бедер, живота и ягодиц. Главное - помнить: первые 15-20 минут такой тренировки организм питает мышцы глюкозой, содержащейся в крови, и только потом в качестве топлива начинает использовать ненавистный нам жир. Поэтому кардиотренировка должна составлять не меньше часа. Начинать лучше с 35-40 минут, а затем удлинять каждую тренировку на 3-5 минут.

Причина 5: У вас уходит жир, но при этом растет мышечная масса Конечно же, нельзя практиковать одни лишь кадиотренировки. Лучше всего чередовать их с массажем и спокойными повторяющимися упражнениями на определенные группы мышц. Например, такие

нагрузки дают силовые тренажеры и тонусные столы. Преимуществом последних является отсутствие вредной нагрузки на позвоночник, а также то, что они не вызывают боли в мышцах после тренировки. После таких тренировок вы теряете жир и набираете мышечную массу, поэтому Ваш вес и стоит на месте, но ведь при этом уходят объемы! Ведь если подумать, то какая вам разница, сколько вы весите, вас никто и никогда не будет взвешивать, если вы не спортсменка. А вот то, как Вы выглядите, заметит каждый, кто Вас увидит, и увидит он, прежде всего Ваши сантиметры.

Ну и наконец! Если стрелка весов упорно продолжает стоять на весах (по научному это называется "плато") - это не так уж и плохо. Именно во время перерыва в сбрасывании веса, подтягивается наша кожа. Ни в какой другой момент не будут так эффективны - йога, стретчинг, плаванье, роликовый массаж и прессотерапия! Самое правильное в такой период - не плакать и переживать, а воспользоваться этой возможностью!

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