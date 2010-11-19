Лучший женский антидепрессант

Рацион питания может повлиять на уравновешенность человека. Так, какие-то продукты могут сделать человека агрессивным, а какие-то - спокойным. В связи с этим ученые предлагают лечить депрессию определенными диетами.

Установлено: вегетарианство способно спровоцировать депрессию. Отказ от мяса всего на 3 дня приводит к ухудшению настроения, общего самочувствия и озлобленности.

Такие результаты были получены в ходе эксперимента с участием женщин в возрасте 20-38 лет. Представительниц прекрасного пола разделили на 2 группы - одни в течение недели ели исключительно фрукты и овощи, другие придерживались белковой диеты и не отказывали себе в мясе.

К концу эксперимента 64% женщин, отказавшихся от мяса, отметили ухудшение настроения, их раздражало буквально все вокруг. А вот среди тех, кто не попал в группу вегетарианок, были отмечены противоположные результаты. Мясоедки были более спокойны и уравновешены.

Эксперты предположили, что это исследование позволит подойти к лечению легких форм депрессии по-новому. Так, для многих женщин лучшим антидепрессантом может стать именно мясо.

health.passion.ru