Курящие женщины рождают преступников

Группа ученых из Гарвардского университета (США) пришла к выводу, что у женщин, курящих во время беременности, с большей вероятностью рождаются дети с преступными наклонностями.

Антисоциальное поведение и криминальные наклонности - вероятность столкнуться с такими проблемами у своих детей выше у женщин, которые, вынашивая свое потомство, продолжали курить, отмечают специалисты.

Как установили ученые из Гарвардской школы общественного здоровья, риск того, что дети таких женщин будут отличаться проблемным поведением, выше на 31%. Это касается тех, кто во время беременности выкуривал 20 и более сигарет в день. Результаты исследования основаны на данных, полученных с 1959 по 1966 годы в результате опроса 3 тыс. 700 женщин, а также собранных спустя 30 лет сведениях о родившихся у них детях, передает vesti.ru.

Выяснилось, что у тех, чьи матери, будучи беременными, курили, на треть больше криминальных записей, чем у тех, чьи родители не имели такой вредной привычки. Результаты оказались одни и те же, независимо от того, родился мальчик или девочка. Также, по данным ученых, криминальный след прослеживается в равной степени, каким бы ни было социальное положение или финансовое благополучие опрошенных семей.

Ученые отмечают, что, получив новые доказательства того, насколько вредным может быть курение, врачи должны донести эту информацию до беременных и помочь курящим бросить вредную привычку ради собственных детей.

focus.ua