Эвкалипт - эффективное противопростудное средство

В течение всего этого времени мы обычно озабочены поиском эффективных противопростудных лекарств, многие из которых, между прочим, изготовлены на основе эвкалипта.

Эфирные масла, содержащиеся в его листьях, обладают широким спектром действия. Поэтому за свои лечебные качества этот гигантский уроженец далекой Австралии удостоился на родине звания «дерева жизни».

Современная медицина подтвердила целебные свойства эвкалипта: он действительно способен оказывать противовоспалительное, жаропонижающее, антисептическое воздействие и к тому же обладает обезболивающим и отхаркивающим эффектом. Поэтому стоит вспомнить, какие лекарственные препараты с эвкалиптом особенно актуальны в период простудных заболеваний.

Большую помощь может оказать спиртовая настойка эвкалипта. Ее принимают внутрь по 15-30 капель (разбавив водой) в качестве противовоспалительного и антимикробного средства. И добавляют по 10-15 капель на стакан теплой воды и используют в качестве полоскания при заболеваниях горла и полости рта – гингивитах и стоматитах.

Настойку можно также использовать в качестве целебной добавки для ванны, которую рекомендуется принимать при заболеваниях верхних дыхательных путей и сухом кашле. А для ингаляций при простуде хорошо подходит эвкалиптовое масло. Его можно капнуть в аромалампу, тогда воздух в помещении приобретет не только приятный аромат, но и будет обеззаражен, что особенно актуально в период эпидемии.

Высоко ценят эвкалипт и любители банных процедур. Они обязательно прихватывают в парилку эвкалиптовый веник, чтобы листья этого целебного гиганта насыщали жаркий воздух огромным количеством целебных биологически активных веществ.

Таким образом, из эвкалиптовых лекарств вполне можно составить настоящую универсальную аптечку, которая всегда поможет справиться с простудными заболеваниями и их разнообразными неприятными симптомами.

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