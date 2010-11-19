Карри лечит печень

Учёные из Университета Сент-Луис (США) установили, что пряности, входящие в состав традиционной приправы – карри – благоприятным образом воздействуют на печень, предотвращая и замедляя развитие даже таких опасных заболеваний, как цирроз и рак.

В большой степени лечебным эффектом обладает куркума, без которой карри никогда не обходится. Другие пряности, обычно содержащиеся в карри: красный, чёрный и белый перец, имбирь, кориандр, гвоздика – тоже полезны для печени, но в гораздо меньшей степени. Учёные считают, что здоровье печени можно сохранить, заменив карри все остальные соусы.

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