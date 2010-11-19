Почему от страха так трудно избавиться?

Швейцарские ученые выяснили причину стойкости неприятных воспоминаний. Оказывается, что виной всему класс гликопротеинов под названием протеогликан хондроитин сульфат (ПХС), которые и поддерживают ваши страхи.

Эти белки образуют плотную и прочную внеклеточную сеть, окружающую нервные клетки в миндалевидном теле — области мозга, ответственной за контроль страха. Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых смогли выяснить, что эта сеть тормозит процесс освобождения от страха. Как только ученые уничтожили ПХС в миндалевидном теле, неприятные воспоминания тоже уничтожились, и страх пропал.

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