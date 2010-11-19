В Германии повысили пенсионный возраст до 67 лет

С 2012 года пенсионный возраст в Германии увеличивается с нынешних 65 до 67 лет.

Такое решение сегодня принял Кабинет министров ФРГ, сообщает ТСН.

Федеральному канцлеру Ангеле МЕРКЕЛЬ и правительству Германии удалось достичь компромисса с профсоюзными лидерами, и решение правительства о повышении пенсионного возраста вряд ли вызовет волну протестов.

Однако нынешнее повышение возрастной планки для немецких пенсионеров является недостаточным, чтобы государство справилось с выплатой пенсий. Ведущие немецкие экономисты предлагают повысить срок выхода на пенсию до 70 лет. В противном случае в кассах пенсионного страхования просто не хватит денег на выплату пенсий.

По словам руководителя немецкого Института экономики Михаэля ХЮТЕРА, с учетом увеличения продолжительности жизни и сокращения численности населения пенсия с 70 лет должна рассматриваться как реальная перспектива. Только так можно будет достичь баланса между работающими и пенсионерами.

10 ноября во Франции, несмотря на многочисленные протесты, вступил в силу закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет.