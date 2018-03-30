Кто может заболеть диабетом

Целью Всемирного дня борьбы против диабета является повышение глобальной осведомленности о диабете - о возрастающих показателях заболеваемости во всем мире и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни во многих случаях. Этот День, учрежденный Международной федерацией диабета (МФД) и ВОЗ, отмечается 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарлзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. По оценкам ВОЗ, более 220 миллионов человек во всем мире больны диабетом. Без надлежащих вмешательств к 2030 году это число, по всей вероятности, более чем удвоится. Почти 80% случаев смерти от диабета происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

· Диабет - это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин - это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

· При диабете типа 1 (ранее известном как инсулинозависимый, юношеский или детский), для которого характерна недостаточная выработка инсулина, необходимо ежедневное введение инсулина.

· Симптомы включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду (полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и усталость. Эти симптомы могут появиться внезапно.

· Диабет типа 2 (ранее именуемый инсулиннезависимым или взрослым) развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом. Диабет типа 2, которым больны 90% людей с диабетом в мире, в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности.

· Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета типа 1, но часто являются менее выраженными. В результате болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, уже после возникновения осложнений.

· До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и детей.

· Гестационный диабет является гипергликемией, которая развивается или впервые выявляется во время беременности.

· Симптомы гестационного диабета схожи с симптомами диабета типа 2. Чаще всего гестационный диабет диагностируется во время пренатального скрининга, а не на основе сообщаемых симптомов.

Пониженная толерантность к глюкозе (ПТГ) и нарушение гликемии натощак (НГН) являются промежуточными состояниями между нормой и диабетом. Люди с ПТГ и НГН подвергаются высокому риску заболевания диабетом типа 2, хотя это не является неизбежностью.

Каковы общие последствия диабета?

Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.

· Диабет повышает риск развития болезней сердца и инсульта. 50% людей с диабетом умирает от сердечно-сосудистых болезней (в основном, от болезней сердца и инсульта).

· В сочетании со снижением кровотока невропатия ног повышает вероятность появления на ногах язв и, в конечном счете, ампутации конечностей.

· Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. После 15 лет диабета примерно 2% людей становятся слепыми, а примерно у 10% развиваются тяжелые нарушения зрения.

· Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности. От почечной недостаточности умирает 10-20% людей с диабетом.

· Диабетическая невропатия, являющаяся поражением нервов в результате диабета, развивается у 50% людей с диабетом. Несмотря на то, что в результате диабетической невропатии могут возникать различные проблемы, обычными симптомами являются покалывание, боль, онемение или слабость в ногах и руках.

· Общий риск смерти среди людей с диабетом как минимум в два раза превышает риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет диабета.

Каково экономическое бремя диабета?

Диабет и его осложнения оказывают значительное экономическое воздействие на отдельных людей, семьи, системы здравоохранения и страны. Так, например, по оценкам ВОЗ, за период 2006-2015 гг. потери Китая в виде недополученного национального дохода только из-за болезней сердца, инсульта и диабета составят 558 миллиардов долларов.

Как можно уменьшить бремя диабета?

Приведенные ниже меры необходимо подкреплять здоровым питанием, регулярной физической активностью, поддержанием нормального веса тела и воздержанием от употребления табака.

Предупреждение

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для предупреждения или отсрочивания диабета типа 2. Чтобы способствовать предупреждению диабета типа 2 и его осложнений необходимо:

· добиться здорового веса тела и поддерживать его;

· быть физически активным - по меньшей мере, 30 минут регулярной активности умеренной интенсивности в течение большинства дней. Для контролирования веса необходима дополнительная активность;

· придерживаться здорового питания, потребляя фрукты и овощи от трех до пяти раз в день, и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров;

· воздерживаться от употребления табака - курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Диагностирование и лечение

Диагностирование на ранних этапах можно осуществлять с помощью относительно недорогого тестирования крови.

Лечение диабета состоит в снижении уровня содержания глюкозы в крови и уровней других известных факторов риска, разрушающих кровеносные сосуды. Для предотвращения осложнений также важно прекратить употребление табака.

Мероприятия, которые позволяют сэкономить расходы и являются практически осуществимыми в развивающихся странах, включают:

· контроль за умеренным содержанием глюкозы в крови. Людям с диабетом типа 1 необходим инсулин; людей с диабетом типа 2 можно лечить пероральными препаратами, но им также может потребоваться инсулин;

· контроль кровяного давления;

· уход за ногами.

Другие мероприятия, позволяющие сэкономить расходы, включают:

· скрининг на ретинопатию (которая вызывает слепоту);

· контроль за содержанием липидов в крови (для регулирования уровня холестерина);

· скрининг с целью выявления ранних признаков болезней почек, связанных с диабетом.

Мероприятия ВОЗ по предупреждению диабета и борьбе с ним

ВОЗ стремится стимулировать и поддерживать принятие эффективных мер по эпиднадзору, предупреждению и борьбе с диабетом и его осложнениями, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. С этой целью ВОЗ:

· предоставляет научные руководящие принципы по предупреждению диабета;

· разрабатывает нормы и стандарты по оказанию помощи в случае диабета;

· обеспечивает осведомленность в отношении глобальной эпидемии диабета, в том числе с помощью партнерства с Международной федерацией диабета в проведении Всемирного дня борьбы против диабета (14 ноября);

· осуществляет эпиднадзор за диабетом и факторами риска его развития.

Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью дополняет работу ВОЗ по борьбе с диабетом, уделяя основное внимание подходам, охватывающим все население, которые направлены на поощрение здорового питания и регулярной физической активности, и, тем самым, уменьшая масштабы растущей глобальной проблемы избыточного веса и ожирения.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

· Более 220 миллионов человек во всем мире больны диабетом.

· По оценкам, в 2005 г. от диабета умерло 1,1 миллиона человек.[1]

· Почти 80% случаев смерти от диабета происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

· Почти половина случаев смерти от диабета происходит среди людей в возрасте до 70 лет; 55% случаев смерти от диабета происходит среди женщин.

· По прогнозам ВОЗ, за период 2005-2030 гг. число случаев смерти от диабета удвоится.

· Благодаря здоровому питанию, регулярной физической активности, поддержанию нормального веса тела и воздержанию от употребления табака можно предотвратить или отсрочить заболевание диабетом.