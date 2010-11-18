Репейное масло - спасатель волос

Эти народные лекарства являются воплощением многовекового опыта и знаний о природных свойствах растений. Сегодня я хочу вам рассказать о репейном масле, издавна известном, как спаситель для слабых и тусклых волос.

Репейное масло готовят из корней репейника. Того обыкновенного репейника, цветки которого, созревая, цепляются за нашу одежду, и которыми так любят кидать друг в друга дети. Состав репейного масла богат: стеариновая кислота, витамин С, дубильные вещества, эфирные масла, протеин, пальмитиновая кислота, минеральные соли, инулин. Оно замедляет облысение, укрепляет волосяные луковицы, способствует росту волос, делает их более крепкими и блестящими, а также защищает кожу головы от перхоти и зуда.

Репейное масло можно приготовить в домашних условиях: для этого вам понадобится 75 г измельченного корня репейника и 200 мл подсолнечного масла. Смешиваем эти ингредиенты и настаиваем в течение суток в теплом месте. Затем ставим на слабый огонь и варим, часто помешивая, примерно 15 минут.

Остужаем, отжимаем, процеживаем и все - масло готово. Но нам, городским жителям, проще пойти в аптеку, где его можно приобрести по достаточно невысокой цене - порядка 45 рублей за 100 мл.

Репейное масло рекомендуется применять 1-2 раза в неделю следующим образом:

- моем голову теплой водой - вытираем волосы полотенцем, но не насухо - начинаем втирать репейное масло в корни волос мягкими, неспешными движениями - далее наносим масло по всей длине волос от корней до кончиков - оборачиваем голову махровым полотенцем, предварительно подложив полиэтиленовый пакет - держим 1-2 часа - снимаем полотенце и промываем волосы с шампунем.

Вот и все. Уже после нескольких таких процедур вы увидите результат, который раньше могли добиться только с применением дорогих шампуней.

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