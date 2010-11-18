Переходить дорогу безопаснее в одиночестве - ученые

Пешеходам свойственны стадные инстинкты, полагают специалисты из Университета Лидса.

Как сообщает РИА «Новости», в течение трех дней, утром и вечером, когда движение больше всего оживлено, ученые наблюдали за пешеходами. Затем данные наблюдения были занесены в специальную компьютерную программу, моделирующую типичное поведение людей на улице.

Выяснилось, что, человек, находясь в одиночестве, в два раза меньше подвергается опасности, которую таит в себе проезжая часть. В толпе же у людей срабатывает стадный инстинкт, повинуясь которому, они практически бессознательно следуют за тем, кто первым решается перейти улицу на красный сигнал светофора.

"В группе пешеходов у индивидов начинают проявляться стадные инстинкты. Повинуясь движению толпы, человек пересекает оживленную улицу, забывая о самосохранении", - комментирует автор исследования, доктор Джолиан ФАРИА. В "пешеходном стаде" люди делают глупости на дороге в полтора - два с половиной раза чаще, заявил ученый. Кроме того, мужчины примерно в полтора раза чаще повинуются общему движению, нежели женщины.

Специалист сравнивает толпу пешеходов с пингвинами: до того момента, как все птицы станут нырять один за другим в море, они терпеливо ждут самого смелого, который первым сделает этот шаг или, поскользнувшись, случайно соскользнет в морскую пучину.