Малина защитит от рака легких

Американские ученые выявили новое лечебное свойство малины для представительниц прекрасного пола.

Исследования показали, что эта ягода богата антиоксидантами, которые могут снизить риск развития многих хронических заболеваний, в том числе и онкологических болезней.

Специалисты утверждают, что регулярное употребление малины способствует остановке роста раковых клеток. Ученые планируют использовать экстракт ягоды для лечения рака легких у женщин. Также малина препятствует развитие заболеваний суставов у людей старше 40 лет.

Медики советуют ежедневно употреблять по 40 граммов этой ягоды. Подобными малине свойствами обладают ежевика, клубника, черника.

newsland.ru