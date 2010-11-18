В США вошло в моду самолечение глистами

Все больше американцев прибегают к нетрадиционному методу лечения ряда аутоиммунных заболеваний - гельминтотерапии, или заражению глистами. Для того, чтобы получить порцию "лечебных" глистов, американцам приходится выезжать за пределы США – чаще всего в Латинскую Америку, пишет Fox News.

Причиной растущей популярности альтернативной методики является широкое освещение в прессе нескольких научных исследований, посвященных взаимодействию паразитических червей с иммунной системой человека. Исследователи пришли к заключению, что заражение некоторыми видами гельминтов, которые способны подавлять иммунную систему хозяина, может снижать риск развития ряда аутоиммунных заболеваний, в том числе болезни Крона, системной красной волчанки или рассеянного склероза.

Несмотря на то, что гельминтотерапия не одобрена в качестве метода лечения каких-либо заболеваний, и никогда официально не рассматривалась в качестве такового в США, в последние годы в стране появился ряд нелегальных компаний, предлагающих услуги по лечению гельминтами всем желающим. Для того, чтобы избежать конфликта с надзорными органами, они рекламируют свои услуги в интернете, и предпочитают организовывать встречи с клиентами за рубежом. Как правило, пациентам с аутоиммунными заболеваниями предлагается заражение анкилостомами. Взрослые особи этих гельминтов паразитируют в тонком кишечнике и питаются кровью хозяина.

Один из воспользовавшихся услугами "гельминтотерапевтов" американцев, 31-летний финансист Майкл, рассказал Fox News о том, что для того, чтобы заразиться глистами, ему пришлось выехать в одну из центральноамериканских стран. Результатами "лечения", которое стоило три тысячи долларов, Майкл остался доволен.

Один из авторов гипотезы о полезности гельминтов, американский исследователь Джоэль Вайншток, заявил, что считает подобные методы самолечения небезопасными. Вайншток напомнил, что заражение анкилостомами может привести к тяжелой анемии и смерти больного. Впрочем, по мнению американского ученого, исследования гельминтов и их воздействия на иммунную систему по-прежнему крайне перспективны и рано или поздно приведут к появлению новых, научно обоснованных методов лечения аутиоимунных заболеваний.

medportal.ru