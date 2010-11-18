О чем говорят ранние морщины

То, что вы выглядите старше своего возраста, вовсе не значит, что смерть где-то рядом и здоровье ваше швах, успокаивают нас господа американские ученые. Мол, напротив, множество моложавых старичков на самом деле стоят одной ногой в могиле. Ну а для медицины оценочное определение возраста пациента - это всего лишь традиционная составляющая врачебного осмотра, о которой в последнее время стали забывать.

Ранние морщины, преждевременная лысина и седина до срока, коим обычно считается "средний возраст", - это, конечно же, язвительный намек природы на то, что нет ничего вечного, но боже упаси вас, читатель, думать, что это первейшие признаки скорого воспроизведения неказистым оркестриком Сонаты №2 г-на Шопена. Свежее научное исследование свидетельствует: для того чтобы действительно начать беспокоиться о своем драгоценном, вы по меньшей мере должны выглядеть лет на десять старше.

Оценка того, на какой возраст выглядит пациент, - это важная часть обычного врачебного осмотра, прием, используемый медиками из поколения в поколение.

.Хотя, увы, далеко не все отдают себе отчет, зачем они это делают, подчеркивает ведущий автор исследования Стивен Хван (Stephen Hwang), врач больницы Архангела Михаила и научный сотрудник Университета Торонто (Канада). "Просто это входит в обязанность... Многие считают, что это не слишком серьезный индикатор - вне зависимости от того, здоров человек или нет", - добавляет ученый. Чтобы напомнить о полезности и осмысленности этой практики, и было затеяно исследование, в ходе которого г-н Хван и его коллеги обследовали людей, сидевших в очереди на прием к тем или иным специалистам.

Возрастной диапазон участников эксперимента - от 30 до 70 лет. Всех их попросили ответить на вопросы о психическом и физическом самочувствии. Всего было проведено более 125 осмотров, во время которых людей также фотографировали. В дальнейшем снимки предъявили пятидесяти с лишним терапевтам, попросив их оценить, на сколько лет участники эксперимента выглядят.

В общем и целом результаты исследования показали, что разница между врачебной оценкой и реальным возрастом пациентов не имеет большого значения - но лишь до тех пор, пока прикидки докторов не превышают истинный возраст оцениваемых на десять лет. Как сказано в отчете, опубликованном в Journal of General Internal Medicine, в этой группе людей 99 процентов имели серьезные проблемы со здоровьем.

"Вывод таков: если вы смотритесь чуть старше своего возраста, не стоит паниковать", - говорит г-н Хван. С другой стороны, исследователи зафиксировали и очевидное: то, что вы выглядите молодо, не значит, что у вас идеальное здоровье.

"Ценность этой работы в том, что врачи давали широкий диапазон оценок предполагаемого возраста пациентов, - подводит "цеховой" итог исследования не участвовавший в нем Питер Помпей, представляющий медфакультет Стэнфордского университета (Пало-Альто, Калифорния). - И клинические ординаторы ошибались сильнее, чем врачи с опытом. Это важное профессиональное предостережение. Наблюдательность всегда была мощным врачебным инструментом при оценке здоровья пациента..."

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