Как избавиться от запаха во рту

Как известно, часть людей страдает неприятным запахом изо рта, и об этом уже говорилось неоднократно, и причиной тому являются болезнетворные бактерии.

При этом совершенно неважно, чем объясняется их присутствие: несоблюдением гигиенических правил по уходу за ротовой полостью или же имеющимися нарушениями в работе ЖКТ.

Что же советуют специалисты относительно вопроса устранения столь неприятной проблемы?

Ведь не зря говорится, что "свежее дыхание – облегчает понимание", и это неоспоримый факт, так как вряд ли найдется желающий близко общаться с человеком, изо рта которого исходит, мягко говоря, неприятный запах.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что при наличии подобной патологии, необходимо заняться ее устранением, конечно же, начав с осуществления тщательного ухода за полостью рта.

Так, например, помимо традиционной утренней чистки зубов, старайтесь делать это после каждого очередного приема пищи, не помещает и зубная нить.

Пересмотрите свой пищевой рацион, так как ваше питание должно быть сбалансированным в обязательном порядке, то есть в нем должны присутствовать белки и углеводы в необходимом количестве, а помимо них старайтесь больше употреблять овощей и фруктов, которые отличает высокое содержание различных полезных элементов, в том числе, и витаминов.

Вернуть свежесть дыханию способны некоторые продукты, и это совершенно не означает, что при их употреблении возможно достигнуть лишь временного эффекта, позволяют они и не допускать его появления в последствии.

Так что же это за уникальные продукты такие? Давайте же познакомимся с ними более детально.

Нет, мы не станем вас, в отличие от рекламодателей, убеждать в том, что решить проблему неприятного запаха изо рта можно при помощи жевательной резинки.

Это не под силу даже самой дорогой из них, единственное, что ей подвластно, так это то, что, хотя бы на время, вы сможете почувствовать себя более свободно при общении с окружающими.

Да и не стоит не учитывать того положительного качества жевательной резинки, которое способствует повышенному слюноотделению, что позволяет очищать ротовую полость.

Но она не должна выступать в роли заменителя зубной щетки, и следите за тем, чтобы в ее составе отсутствовал сахар.

А вот растительная пища, то есть фрукты, овощи, ягоды пусть займут достойное место в вашем рационе, особенно те из них, которых отличает наличие большого количества клетчатки, это могут быть морковь, сельдерей, яблоки.

При их систематическом потреблении также повышается слюноотделение, помогая избавлять полость рта от самых мелких частиц пищи, которые могут в ней оставаться после очередной трапезы, как и от застрявших остатков пищи между зубами.

А ведь именно они зачастую становятся причиной появления неприятного запаха.

А вот те представители растительного царства, которые отличаются высоким содержанием витамина С (цитрусовые, черная смородина, арбузы и т.д.), да и все иные продукты в составе которых он присутствует, способствуют образованию во рту неблагоприятной для бактерий среды.

Да и для поддержания здоровья десен этот витамин очень даже полезен.

Только не забывайте о том, что получать его следует из натуральных продуктов, так как витаминные комплексы и пищевые добавки могут стать причиной желудочно-кишечных расстройств.

Не стоит сбрасывать со счетов и некоторые травы, зелень и пряности, так как они также способны нейтрализовывать неприятные запахи изо рта.

Например, лучше других с поставленной задачей справляется петрушка, она способна избавить даже от табачного запаха, так что эта информация может пригодиться курильщикам.

Если же говорить о тех травах, которые могут составить ей конкуренцию, то следует упомянуть о мяте, эвкалипте, кориандре, кардамоне, розмарине – их нужно жевать, а для достижения наибольшего эффекта, это следует делать более длительное время. Можно пойти и другим путем, просто заварив их, как чай.

Тем более, что от их употребления можно извлечь двойную пользу, ведь они способствуют нормализации процессов пищеварения.

А что касается молочных продуктов, то в этой ситуации уместен будет йогурт, который рекомендуется к ежедневному употреблению, ведь он способствуют снижению содержания в ротовой полости сульфида водорода, а ведь как раз этот элемент и является, в большей мере, причиной появления неприятного запаха изо рта. Помогает этот продукт избежать и появления пятен, которые могут образоваться на зубной эмали, оказывает он и противодействие росту болезнетворных бактерий, провоцирующих развитие болезней десен.

Наверняка излишне вам напоминать о том, что следует отдавать предпочтение натуральному продукту, содержащего биоактивные йогуртовые культуры, и без добавления в него сахара.

Если вы учтете все эти рекомендации, то, наверняка, проблема, связанная с неприятным запахом изо рта останется в прошлом.

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