Как упаковка от фаст-фуда вредит здоровью

Не секрет, что быстрые "перекусы" способны серьёзно навредить здоровью. В чём только не уличали фаст-фуд - огромные количества жира, соли, пищевых добавок - всё это известные факторы риска. Но оказывается даже упаковка быстрой еды может изрядно навредить здоровью.

Как выяснили канадские специалисты, химические вещества, используемые для обёртки фаст-фуда и упаковки попкорна для приготовления в микроволновой печи, способны проникать в состав пищевых продуктов и попадать в организм, где они загрязняют кровь. Перфторированные карбоновые кислоты или PFCAs являются продуктами распада химических веществ, используемых для изготовления антипригарных и пятно- и грязеотталкивающих товаров, начиная от кухонных кастрюль до одежды и упаковки пищевых продуктов. Учёные Университета Торонто обнаружили, что бумажная упаковка пищевых продуктов быстрого приготовления и попкорна содержит именно такие опасные для здоровья химикаты.

В проведённом канадскими биологами эксперименте лабораторные крысы три недели подвергались воздействию PFCAs - вводимого вместе с едой или в виде инъекций. Специалисты контролировали показатели и метаболиты веществ у животных в крови и установили их вредное действие на организм грызунов. Авторы исследования сделали вывод, что как сама пища, так и упаковка от различных видов фаст-фуда опасна для здоровья из-за содержания таких компонентов. Правительства Канады, Соединенных Штатов и некоторых европейских стран уже проявляют озабоченность содержанием этих веществ в упаковке продуктов.

ami-tass.ru