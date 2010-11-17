Индийский врач удалил из почки пациента 172 тыс камней

Индийский врач попал в Книгу рекордов Гиннесса, удалив из почки пациента рекордное число камней, сообщает Hindustan Times.

45-летний владелец магазина жевательных смесей Дханрадж Вадиле (Dhanraj Wadile) из города Дхуле в штате Махараштра в течение шести месяцев испытывал нарастающую боль в низу живота. Ощущения стали настолько нестерпимыми, что он был не в состоянии работать и принимать пищу.

Врач, к которому обратился Вадиле, направил его на консультацию к директору Урологического института при частной медицинской компании Tejnaksh Healthcare Ашишу Патилу (Ashish Patil).

Обследование показало, что Вадиле обладает довольно редким врожденным дефектом (от 2 до 4 случаев на тысячу человек) – непроходимостью мочеточнико-тазового сочленения (соединения почечной лоханки с мочеточником). Одна из его почек находилась в тазу, и от нее был нарушен отток мочи, что привело к образованию большого количества камней.

По словам Патела, число камней было столь велико, что пришлось разработать детальный план операции, комбинирующий открытый доступ и эндоскопию. В ходе четырехчасового вмешательства, проведенного в декабре 2009 года, бригада хирургов удалила из почки Вадиле 172 155 камней диаметром от одного миллиметра до 2,5 сантиметра. Кроме того, ему выполнили пластику мочеточнико-тазового сочленения для улучшения оттока мочи.

Чтобы подсчитать количество удаленных камней, состоявших из оксалата и фосфата кальция, Пател обратился к сортировщику бриллиантов и одному из своих врачей. Работа по подсчету, проводимая по три часа ежедневно, заняла у них месяц.

Число удаленных из одной почки камней оказалось максимальным из известных человечеству. Спустя почти год после операции, потребовавшийся на регистрацию и оформление рекорда, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

medportal.ru