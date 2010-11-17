Путин узнал об откатах в здравохранении

Росфинмониторинг и правоохранительные органы выявили в мэрии Москвы "системные проблемы", связанные, в частности, с откатами. По словам главы ведомства Юрия Чинханчина, рассказавшего о результатах проверки главе правительства Владимиру Путину, сумма откатов в системе здравоохранения составила примерно 1,2 миллиарда рублей.

"Заключаются контракты с посредниками, а потом деньги поступают от посредников непосредственно в ГУП здравоохранения города Москвы. Откатная часть уходит, и все", - цитирует агентство слова Чинханчина. Возможность подобных операций чиновник объяснил "неправильно поставленной тендерной составляющей".

По данным ПРАЙМ-ТАСС, Юрий Чинханчин рассказал о выявленных нарушениях и в других регионах и сферах. Так, по его словам, в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах возбуждены уголовные дела по факту нарушений при закупках для ЖКХ, а в одном из субъектов федерации за счет повышения тарифов были получены незаконным путем и присвоены "конкретными лицами" около восьми миллиардов рублей.

Как уточняет РИА Новости, на встрече с Путиным глава Росфинмониторинга сообщил о намерении ведомства разработать поправки в законодательство, направленные на противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем. В частности, Чинханчин считает необходимым ужесточить контроль за государственными чиновниками и "VIP-персонами".

medportal.ru