Мазь из коры дуба исцелит незаживающие раны

Внутрь его применяют при поносах, хронических воспалениях кишечника, мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

Мазь из коры дуба.

Положительное действие коры отмечено при лечении хронических гнойных язв, незаживающих ран, пролежней, мокнущих экзем, геморроя и обильных белей (спринцевание). Для приготовления мази 2 части коры, 1 часть почек черного тополя, 5 частей сливочного масла и по 1 части зверобойного и розового масла смешивают, настаивают в теплом месте 10-12 ч, доводят до кипения и процеживают в банку. Хранят в холодильнике. Пораженное место смазывают 10 дней. Лечение повторяют 4-5 раз с перерывом в 5-10 дней.

Отвар коры дуба используют для полоскания слизистой оболочки полости рта при воспалительных процессах до 6-7 раз в сутки, а в виде примочек - для лечения ожогов. При потливости ног делают ванны, добавляя к коре дуба свежие листья березы и хвощ полевой.

Приготовление отвара: 2 столовые ложки коры заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на медленном огне 30 мин, охлаждают, процеживают и доводят объем до исходного.

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