Как правильно ссориться?

Как бы ни были развинчены нервы, стоит придерживаться правил даже в скандале. Ни в коем случае нельзя прибегать к неопределенным словам "никогда" и "всегда".

Намного эффективней упрекать на конкретных примерах. Никогда не оскорбляйте вторую половинку. Лучше разбить пару тарелок, чем наговорить кучу неприятных слов.

Исследователи также установили интересную закономерность: при порывах гнева женщины никогда не бьют какие-то любимые или дорогие вещи. А мужчины, наоборот, в ярости способны запустить дорогой мобильный телефон в плазменный телевизор.

vrach.tv