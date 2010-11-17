Как правильно ссориться?
12:33, 17 ноября 2010Зарубежные новости
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Лучше разбить пару тарелок, чем наговорить обидных слов
Как бы ни были развинчены нервы, стоит придерживаться правил даже в скандале. Ни в коем случае нельзя прибегать к неопределенным словам "никогда" и "всегда".
Намного эффективней упрекать на конкретных примерах. Никогда не оскорбляйте вторую половинку. Лучше разбить пару тарелок, чем наговорить кучу неприятных слов.
Исследователи также установили интересную закономерность: при порывах гнева женщины никогда не бьют какие-то любимые или дорогие вещи. А мужчины, наоборот, в ярости способны запустить дорогой мобильный телефон в плазменный телевизор.
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