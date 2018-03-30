Почему происходит отложение солей?

Действительно ли при пяточной шпоре откладывается соль, где и зачем? Это настоящая соль или просто образное выражение? Как с этим бороться, и играет ли какую-то роль образ жизни?

Что же такое «отложение солей»? Почему бывает больно наступить на пятку, лечится ли эта самая «шпора»? На эти вопросы мы постараемся ответить.

Пяточная шпора - это костный нарост на пяточной кости. Жалобы пациентов при этом достаточно типичны, их беспокоит острая сильная боль, из-за которой трудно наступать на пятку.

Обычно страдающие пяточной шпорой описывают свои ощущения: «как на гвоздь наступил», «как будто в пятку воткнули большую кнопку», «шило в пятке». Причина болевого синдрома - воспаление в мягких тканях и сухожильных сумках, на которые сильно давит костный нарост. Интересно, что интенсивность боли не зависит от размера нароста, который врач определяет по рентгенологическому снимку: иногда маленькая и плоская шпора доставляет куда больше страданий, чем большая.

Каковы же причины образования пяточной шпоры? В подавляющем большинстве случаев она развивается на фоне плоскостопия - так что это вовсе не отложение солей, как таковое. Плоскостопие приводит к нарушению «архитектуры» стопы, иногда, при неправильной нагрузке, даже происходит отрыв сухожилия от косточек. В результате в месте отрыва костная ткань воспаляется, и начинается ее разрастание.

Помимо плоскостопия причинами образования шпор могут быть острая и хроническая травма пяточной кости, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ (подагра), а также значительное нарушение кровообращения нижних конечностей у людей с плохой проходимостью сосудов. Кроме того, воспаление пяточной области бывает следствием ряда хронических воспалительных заболеваний суставов: болезни Бехтерева, артрита, полиартрита.

Так что надежды на самолечение и народные средства тут нет никакой - придется обращаться к врачу, который установит диагноз и причину, приведшую к возникновению боли. Лучше всего сразу же посетить ортопеда.

Какие обследования нужно проводить для диагностики пяточной шпоры? На самом деле, это состояние видно, как говорится, «невооруженным глазом», обычно хороший врач-ортопед способен поставить диагноз, тщательно прощупав стопу и выслушав жалобы больного на типичную в данном случае боль. По ее описанию врач определяет, что связана она именно со шпорой, а не с чем-либо еще. Для подтверждения диагноза делается рентгеновский снимок.

Интересно, что при рентгенологическом исследовании пяточные шпоры выявляются у большого количества людей, не предъявляющих никаких жалоб. Следовательно, наличие анатомической шпоры само по себе еще не означает наличие болезни у человека. Иногда это просто индивидуальная особенность. Такой человек живет нормально, не испытывая особенных проблем. И, наоборот, иногда при очень сильных болях в пятке, на рентгеновском снимке может не обнаруживаться никаких «шпор».

Лечение пяточной шпоры обычно консервативное (то есть оно не требует проведения каких-либо операций) и зависит от причины заболевания. Удаление шпоры не является целью лечения, избавляться от этого анатомического образования не нужно. Рекомендуется проведение комплекса лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию воспалительного процесса.

Консервативное лечение включает:

* Лечебную гимнастику и массаж, направленные на улучшение кровообращения. Начинать гимнастику можно в поликлинике или центре реабилитации, а потом продолжать дома. При сильной боли упражнения выполняют в тазике с теплой водой, сидя.

* Важнейшим условием эффективности лечения является обеспечение разгрузки болезненной области. Для этого назначают индивидуальные ортопедические стельки. Стельку подбирает врач-ортопед, лучше всего обращаться в организации, которые занимаются изготовлением протезов, - врачи-протезисты имеют огромный опыт работы с «трудными» конечностями.

* При упорных болях в случае отсутствия эффекта от проводимого лечения прибегают к рентгенотерапии.

* Новый метод лечения - ударно-волновая терапия (УВТ). Однако проводить ее можно не всем. Людям, страдающим нарушением свертываемости крови, злокачественными новообразованиями, а также беременным женщинам УВТ не назначается. В нашей стране эта процедура начала практиковаться не так давно, первые результаты обнадеживают, полностью оценить ее эффективность невозможно, так как пока еще отсутствуют отдаленные результаты лечения.

При неэффективности проводимого лечения проводятся лекарственные блокады с использованием глюкокортикостероидных гормонов, которые обладают выраженным местным противовоспалительным действием. Это приводит к быстрому стиханию воспалительного процесса и купированию болевого синдрома.

Процедура введения глюкокортикостероидов требует большого опыта и знаний, поэтому проводить ее должен только квалифицированный специалист - врач-ортопед. Выбор препарата, его количество, глубина и точность введения играют очень большую роль. Если все сделано правильно, то человек забудет о своей болезни на несколько лет. Если же была допущена ошибка, то никакого эффекта не наступит, могут даже развиться осложнения. Это, прежде всего, нагноение в месте инъекции, воспаление икроножного сухожилия, остеопороз (хрупкость костей), некроз (омертвение) тканей в области введения. При частом применении возможно разрушение фасции или связки. Именно поэтому лечением «шпор» должен заниматься профессионал - хирург-ортопед.

В тяжелых случаях (при безуспешности консервативного лечения и выраженном воспалительном и болевом синдроме) возможно оперативное вмешательство, однако показания к нему весьма ограничены.

Оперировать шпору - очень неблагодарный процесс, так как причина ее образования не устраняется. Именно поэтому хирургическое вмешательство проводится, когда все остальные методики демонстрируют свою неэффективность, а пациент теряет трудоспособность или не может себя обслуживать из-за сильной боли. К счастью, в подавляющем большинстве случаев удается обойтись без операции и значительно уменьшить клинические проявления пяточной шпоры.

Как же предупредить ее возникновение? Профилактика тут будет точно такая же, как и для всех остальных болезней опорно-двигательного аппарата - борьба с избыточным весом, двигательная активность, при наличии плоскостопия - использование специальных стелек, использование хорошей обуви с супинаторами, а при наличии пяточной шпоры - регулярные осмотры у врача-ортопеда. Некоторые пациенты прибегают к так называемым «народным средствам» - пытаются в прямом смысле разбивать костные наросты скалкой, палкой, кто-то ходит по камушкам и совершает прочие странные действия.

Несмотря на то, что подобных «чудодейственных» народных рецептов существует великое множество, большинство больных с пяточной шпорой лечатся с их помощью годами и причем совершенно безуспешно. Некоторые из них доходят до ортопеда только тогда, когда нужно уже оформлять инвалидность. Поэтому не тратьте время, силы и деньги на шарлатанов, обращайтесь к ортопеду - и будьте здоровы!

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