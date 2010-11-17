Фисташки помогают контролировать вес

Фисташки помогают контролировать чувство голода. К такому выводу пришли физиотерапевты Восточного Иллинойского университета.

Ученые пригласили к участию 140 добровольцев и угостили их очищенными фисташками, калорийность которых в очищенном виде на 100 граммов составляет 211 калорий.

Перекусив орешками, добровольцы, согласно исследованию, должны были съесть полноценный обед. Выяснилось, что те, кто перекусил фисташками, более быстро насытились, получив на 41% меньше калорий, чем те добровольцы, которые орешками не перекусывали, сообщает РИА Новости.

Продолжая исследование, ученые предложили 118 добровольцам съедать горстку орехов каждый день. Этот небольшой бонус к ежедневному рациону снизил общее потребление калорий на 23%.

Диетологи сделали вывод: регулярное употребление фисташек помогает контролировать пищевое поведение и снижать общее количество калорий, не испытывая при этом назойливого чувства голода.

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