Число погибших от холеры на Гаити превысило 1 тыс. чел.

11:01, 17 ноября 2010
Зарубежные новости
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Госпитализированы 16 тыс. 800 чел.

Число умерших от эпидемии холеры на Гаити превысило 1 тыс. человек, сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

По его информации в гаитянских больницах на сегодняшний день находится около 16 тыс. 800 человек, эпидемия распространилась в шести из десяти провинций Гаити.

ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 164 миллиона долларов для борьбы с холерой на Гаити в следующем году.

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