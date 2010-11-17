Число погибших от холеры на Гаити превысило 1 тыс. чел.

Число умерших от эпидемии холеры на Гаити превысило 1 тыс. человек, сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

По его информации в гаитянских больницах на сегодняшний день находится около 16 тыс. 800 человек, эпидемия распространилась в шести из десяти провинций Гаити.

ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 164 миллиона долларов для борьбы с холерой на Гаити в следующем году.