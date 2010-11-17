Чем полезна спаржа

Корейские специалисты в процессе эксперимента выяснили, что употребление экстракта спаржи на 70% снижает уровень активных форм кислорода и количество токсинов в организме человека .

Также при использовании в рационе листьев спаржи, отмечают ученые, вдвое эффективней начинают действовать ферменты, которые помогают расщеплению спиртных напитков и продуктов их распада, передает vrach.tv.

Спаржа является мощным катализатором и стимулятором для процессов усвоения спиртного. Таким образом, листья, которые обычно не используются в пищу, помогают при похмелье и защищают клетки печени, подчеркивают специалисты.

focus.ua