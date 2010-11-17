Как делать ушной массаж

Известное еще со времен древнего Китая учение было развито в двадцатом веке французом Ножье, представившим ушную раковину в виде перевернутого человеческого эмбриона. На основе подобного представления Ножье разбил ушную раковину на зоны, ответственные за те или иные участки нашего организма. Согласно его учению, верхняя часть нашего уха ответственна за нижнюю часть нашего организма, и наоборот.

Одним из основных советов Ножье является проведение периодического общего массажа ушных раковин: - потяните уши по очереди во все стороны, чуть оттягивая их назад при этом. Помассируйте круговыми движениями. - крепко прижимайте ладони к уху и резко отводите их. - массируйте козелок уха с внутренней и внешней стороны. - накрыв ушные раковины ладонями, постучите пальцами по затылку. - энергично разотрите ушную раковину.

Будьте аккуратны – ваша задача добиться приятного тепла в ушных раковинах, а не их деформации. Альтернативной метода Ножье является метод Пере, основанный на поиске больного органа путем поиска самой болезненной точки внешней стороны уха. По мнению Пере, при обнаружении такой точки следует массировать ее со внутренней стороны уха. Для этого воспользуйтесь карандашом или палочкой. Аккуратно массируйте точку острым концом палочки по часовой стрелке около двух минут. На смену острой боли должно прийти ощущение тепла.

Также по ушным раковинам можно определить предрасположенность к некоторым заболеваниям или даже их наличие в вашем организме. Прежде всего вялость и дряблость ушей свидетельствуют об ослабленности организма в целом.

При деформации вершины ушной раковины вероятно наличие анатомических дефектов почек. Сильно выступает внутренняя дуга уха – возможны болезни сердечной системы. Наличие заметных складок на мочке уха указывает на вероятную предрасположенность к диабетическим заболеваниям. Хронические заболевания оставляют на ушных раковинах свои следы в виде желтоватых или сероватых точек, а также неровностей.

Если же вы почувствовали боль или какие-то неприятные ощущения в тех или иных участках ушной раковины – последите за органом, который связан с этой частью уха. Вполне вероятно, что таким образом организм пытается вас предупредить о возможных проблемах со здоровьем.

Используйте описанные практики для профилактики различных заболеваний и будьте здоровы!

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