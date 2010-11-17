А вы знаете биологический возраст вашего ребенка?

Каждый ребенок имеет свои особенности формирования органов и систем, в том числе и костной. Если костная система формируется медленнее, чем развивается ребенок, дитя будет низшего роста, чем его одногодки. Такие особенности развития костной системы называют биологическим возрастом ребенка. Если рост действительно не отвечает фактическому возрасту, нужно сделать рентгенологический снимок кисти для определения биологического возраста. При рождении кисть ребенка вместо костей состоит из хрящевой ткани, которая превращается в костную в определенной закономерности. Этот процесс длится до 17 лет. На рентгеновском снимке можно увидеть только костную ткань, за особенностями которой и определяют биологический возраст ребенка.

Например, рост 8-летнего ребенка может отвечать среднему росту детей 6 лет и это полностью нормально, если его биологический возраст также 6 лет. В таких случаях врач может допустить, что такой ребенок будет расти дольше своих одногодков и впоследствии наверстает разницу в росте. Таким детям не нужное лечение. Достаточно соблюдать общие рекомендации относительно здорового образа жизни, рационального питания, выявления и санации хронических очагов инфекции. Эти простые рекомендации дадут возможность организму ребенка реализовать свои возможности и вырасти настолько, насколько заложено природой.

Если же костный возраст 8-летнего ребенка тоже 8 лет, а по росту он выглядит на 6, то наверстать дефицит роста будет значительно тяжелее.

В зависимости от результатов рентгена и с помощью специальных формул можно спрогнозировать конечный рост взрослого человека с точностью до 2 см.