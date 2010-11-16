Почему целеустремлённым детям легче в жизни

Школьники, которые имеют высокие стремления и хорошо представляют свои цели, как правило действительно имеют лучшую академическую успеваемость и достигают более высоких уровней образования. Это отметили в последнем исследовании специалисты Университета Небраски-Линкольна.

Важным фактором в реализации будущих целей и ожиданий служит участие подростков во внешкольных мероприятиях - будь то футбол, кружок изобразительного искусства или курсы французского языка. Специалисты провели обзор среди учеников, обратив повышенное внимание на их образование, карьерные цели и ожидания и типы внеучебной деятельности. Результаты показали, что наиболее целеустремлённые школьники чаще достигали желаемых уровней образования, а внеклассные мероприятия тесно связаны с образовательными планами и карьерными ожиданиями.

Эксперты полагают, что тинэйджеры в большей степени могут понять свои способности и выявить собственные предпочтения, участвуя во внешкольной активности, которая может повлиять на их надежды на будущее. По словам американских психологов, то, что подростки думают о своём будущем, имеет прямое отношение к их развитию и взрослению. Именно поэтому подростковый возраст - это своего рода почва для взрослой жизни человека, включая будущие связи с профессиональными достижениями, финансовой безопасностью, состоянием здоровья и другими аспектами социального благополучия.

Анализ также определил, что наличие работы в подростковом возрасте не влияло на формирование карьерных целей и стремлений. Предполагается, что подростки рассматривают работу после учёбы просто как способ получить материальную независимость от родителей, но не как путь к возможной карьере. Исследователи не были удивлены, что хулиганство и антисоциальное поведение у тинэйджеров предсказывало более низкий уровень образования в течение долгого периода времени.

ami-tass.ru