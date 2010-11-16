У женщины появилось молоко с появлением приемного сына

В одном из сел России, в Воронежской области у матери появилось молоко, чтобы кормить своего 7-ми месячного приемного сына. Это далеко не единичный и совершенно не диковинный случай. У матери, 29-ти летней Ирины Светиковой, есть родной ребенок, которого она кормила грудью до 2-х с половиной лет.

Лактация прекратилась больше года назад, точнее она не прекратилась полностью. «Капли молока до сих пор иногда выделялись», - говорит мать, -« вот я и решила начать кормление».

То есть, молоко никуда не пропадало, просто его стало намного меньше. Самым сложным оказалась научить Егорушку, так зовут приемного сына, брать грудь, а не есть из бутылочки.

Пока что полностью перейти на грудное вскармливание не удалось, признается приемная мать, но она не теряет надежду. Не даром говорят, молоко находится не в груди матери, а в голове. Если любишь ребенка, хочешь кормить его - молоко придет. Семья Светиковых не собирается обращаться к врачу по поводу такого необычного ГВ, да и делать сенсацию из этого тоже.

mama-rebenok.ru