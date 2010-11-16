Верные мужчины - долгожители

Верность одному партнеру - еще один фактор мужского долголетия, утверждают исследователи во главе с доктором Эммануелем Джаннини из Университета Флоренции (Италия).

Исследователи провели ряд экспериментов и обнаружили, что те мужчины, которые вели активную половую жизнь, и были верны своим партнерам, имели меньше сердечно-сосудистых проблем и в среднем жили дольше.

Специалисты объясняют этот факт тем, что при насыщенной сексуальной жизни производится больше тестостерона, что снижает риск возникновения депрессии, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, и как следствие улучшает общий обмен веществ в организме.

Верность также бережет нервную систему и повышает стрессоустойчивость добавляют медики и психологи, обследовавшие 4 000 мужчин.

newsland.ru