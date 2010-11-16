Простые способы избавиться от головной боли

Как прогнать головную боль без употребления таблеток?

Если у вас начала болеть голова, не спешите принимать лекарства, попробуйте альтернативные методы, которые могут подействовать эффективней таблеток.

Первый и самый простой способ прогнать головную боль — это защемить мясистую ткань между указательным и большим пальцами. Действие надо повторить несколько раз, и боль пройдет.

Очень хорошо помогает массаж головы и шеи. Также важно пить достаточное количество воды. Ведь головная боль часто появляется в результате обезвоживания. Вместо воды можно выпить мятный чай, он успокаивает и облегчает боль.

health.mail.ru