Шоколадка - лекарство для сердечников

В ближайшие пять лет на полках аптек, возможно, появится шоколад, заменяющий лекарства. Он будет бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и прочими недугами. Все это станет возможным благодаря революционному открытию: ученые разгадали генетический код какао.

Эксперты уверены: можно повысить уровень концентрации соединений - флавонолов, улучшающих кровяное давление и помогающих диабетикам. Они надеются также улучшить качества, позитивным образом сказывающиеся на работе мозга, и сделать растительные жиры полезными.

Доктор Говард-Яра Шапиро и сотрудник Калифорнийского Университета заявляет: "Идея такова – благодаря нашему открытию здоровые жиры и высокий уровень флавонолов, хорошо зарекомендовавших себя во многих изысканиях, должны стать нормой. Это кардинальным образом изменит шоколад в ближайшее десятилетие". Сейчас доктор Шапиро вместе с коллегами ищет 34997 генов, пытаясь выявить ключевые моменты, которые улучшат качества бобов. При этом речь не идет о создании принципиально нового генно-модифицированного сорта. Ученые планируют использовать традиционную технологию скрещивания деревьев, лишь немного подтолкнув природу в нужном направлении.

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