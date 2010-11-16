Симптомы осенней хандры: нужна ли помощь?
09:41, 16 ноября 2010Зарубежные новости
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Если корвалол не помогает...
Чем настоящая депрессия отличается от осенней хандры? Есть несколько четких признаков, по которым можно определить, что пора обращаться к доктору (а депрессия в отличие от хандры и печали - серьезная болезнь, требующая медицинской помощи).
- Плохое настроение, разбитость, невозможность собрать мысли в кучу и нежелание что-либо делать длится изо дня в день дольше двух недель.
- Любые события приобретают оттенок трагичности, ощущение, что «плохо все».
- Вы просыпаетесь уже в тоске, с плохими мыслями.
- После того как поплачете или кому-то пожалуетесь, вам не становится легче. Напротив, еще противнее...
- Депрессивное настроение не соответствует объективной ситуации, то есть возникает как бы на фоне общего благополучия.
- Нарушается сон - либо дневная сонливость, либо тяжелый ночной сон, раннее пробуждение и невозможность снова заснуть. Валерьянка и корвалол не действуют...
- Мысли о суициде - прямые или завуалированные типа «без меня всем будет лучше», «непонятно, зачем я живу» и т. д.
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