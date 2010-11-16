В России выявлено более 568 тысяч ВИЧ-инфицированных

В России выявлено более 568 тыс. ВИЧ-инфицированных.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В Российской Федерации по данным на 1 октября 2010 года выявлено более 568 тис. 217 ВИЧ-инфицированных, из них 4 тис. 892 детей в возрасте до 15 лет», - говорится в сообщении.

По данным мониторинга, за 9 месяцев 2010 года зарегистрировано 39 тис. 891 случаев инфицирования среди жителей субъектов Российской Федерации, что на 4,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель пораженности населения РФ ВИЧ-инфекцией составил 350 на 100 тыс. населения (на 31.12.2009 - 340,3 на 100 тыс. населения).

Вместе с тем, детальный анализ обследований на выявление ВИЧ-инфекции свидетельствует о снижении доли обследований среди населения, относящегося к группам риска, по сравнению с 2009 годом: среди потребителей инъекционных наркотиков - на 5,2%, лиц, отбывающих наказание - на 10,9%.

Также в последние годы наблюдается устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ. В 2000 г. на долю подростков и молодежи приходилось 24,7% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, в 2009 году - лишь 2,9%. В возрастной группе 20-30 лет число таких случаев сократилось соответственно с 64,4% в 2004 году до 46,8% в 2009 году, что косвенным образом свидетельствует об эффективности профилактической работы, проводимой совместно учреждениями здравоохранения и образования.

В то же время, отмечается тревожная ситуация с увеличением случаев инфицирования в возрасте 30-40 лет с 9% в 2000 году до 36,9% в 2009. Указанная возрастная группа, как правило, остается вне действия адресных профилактических программ, проводимых среди работающего населения.

Как сообщал УНИАН, согласно официальной статистике, в Украине на учете находится приблизительно 167 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них 33 тысячи - больные СПИДом, ежедневно регистрируется 48 случаев заболевания ВИЧ.

Вместе с тем, международные эксперты считают, что реальное количество ВИЧ-положительных и больных СПИДом в нашей стране может равняться 360 тысячам, что составляет приблизительно 1,33% от количества взрослого населения страны.