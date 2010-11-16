Еда, улучшающая настроение

Жизнерадостность в течение длительного времени позволяет сохранить пища, богатая крахмалом. Диетологи выяснили, какие продукты лучше всего способствуют улучшению настроения. За это, как известно, отвечает серотонин, который вырабатывается во время приема пищи, богатой углеводами. Это, разумеется, сладости – они мгновенно вызывают выработку серотонина.

Однако, как говорят ученые, действие таких углеводов кратковременно. Для того, чтобы пребывать в хорошем настроении целый день, следует употреблять продукты, богатые крахмалом: макаронные изделия, крупы, пудинги. Пищеварительные энзимы в течение длительного времени перерабатывают крахмал в сахар и обеспечивают продолжительное постепенное поступление углеводов в кровь, пишет Кулинарный Эдем.ru.

Кроме того, поддержать бодрость и оптимистический взгляд на мир помогут сыр и соевые бобы: в них содержится белок триптофан, который также усиливает выработку серотонина в мозгу.

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