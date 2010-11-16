Контрацепция: распространенные заблуждения

К сожалению, современные девушки очень мало знают об эффективных методах контрацепции, предпочитая доверять старым «проверенным» способам. Зачастую такое бездумное следование им приводит к нежелательной беременности.

Даже не смотря на то, что гинекологи среди своих пациенток проводят активную работу, разъясняя эффективность того или иного метода контрацепции, множество дам предпочитают предохраняться от нежелательной беременности «по старинке». Да и любая из нас хотя бы однажды возлагала надежды на один из таких способов. Кому-то действительно помогало, а кому-то – нет.

Итак, наверняка многие семейные пары практикуют «прерванный половой акт», то есть, когда секс завершается до наступления эякуляции. Считается, что такой способ со стопроцентной гарантией защищает от беременности. Но, увы, это не так. Дело в том, что, вырабатываемая перед эякуляцией смазка, уже содержит в себе небольшое количество спермы, которого вполне хватит, чтобы оплодотворить яйцеклетку.

Еще одно самое распространенное заблуждение заключается в том, что перед, после и во время месячных незащищенный секс никогда не приводит к беременности. А знаете ли вы, что женщина способна забеременеть совершенно в любой период менструального цикла? Существует множество примеров, опровергающих данный «способ» контрацепции. И необходимо также отметить еще немаловажную деталь, которая, конечно же, расстроит практикующих такой секс: сперма после незащищенного секса может «храниться» в теле дамы до пяти дней.

Многие дамы, имеющие серьезные проблемы с женским здоровьем наивно предполагают, что незащищенный половой акт никогда не приведет к беременности. Опять же ошибка. Дело в том, что даже женские недуги, кроме бесплодия, не являются препятствием для зачатия. Поэтому не лишним будет проконсультироваться с гинекологом по поводу подходящих именно вам контрацептивов.

А знаете ли вы, почему большое количество молоденьких девушек становятся частыми «гостями» абортариев? Все опять же по причине одного из заблуждений. Считается, что после первого незащищенного секса девушка никогда не забеременеет. На самом деле, с началом первых менструаций, любая девушка должна задуматься о методах контрацепции, так как даже первый незащищенный половой акт приведет к оплодотворению яйцеклетки. Риск забеременеть увеличивается еще и потому, что в юном возрасте фертильность женщины слишком высока.

До тех пор, пока в школах не начнут в буквальном смысле «разжевывать», набившую уже многим оскомину на языке, тему контрацептивов, количество абортов среди молодых женщин будет расти.

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