Какие воспаления в организме вызывает недосыпание

Люди, которые плохо спят или не получают достаточно сна, имеют более высокий уровень внутреннего воспаления, которое в свою очередь является фактором риска развития болезней сердца и инсульта.

Кардиологи Университета Эмори /США/ провели обследование 525 людей среднего возраста и заключили, что хроническая нехватка здорового сна приводит к повышенному производству воспалительных гормонов и способствует изменениям в функции кровеносных сосудов. Выводы учитывали такие факторы риска как курение, повышенное артериальное давление, диабет и ожирение. В результате выяснилось, что люди, которые регулярно недосыпали - получали шесть или меньше часов сна, имели более высокий уровень трёх маркеров воспаления в организме: фибриногена, IL-6 и C-реактивного белка. С-реактивный белок используется медиками в качестве маркера воспаления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличенные показатели вещества примерно удваивают риск сердечного приступа.

Воспалительные процессы, зафиксированные при плохом качестве сна, повышают риск сердечных болезней и инсульта, говорят врачи. По их словам, ранее было доказано, что люди, которые ежедневно получают нормальный 7-8-часовой сон, живут дольше, а короткая продолжительность сна наоборот приводит к ранней смерти. Клиницисты считают, что как короткий, так и слишком продолжительный сон часто чреваты гипертонией, ожирением, диабетом и психологическим стрессом - все известные факторы риска сердечных проблем. Однако в данном исследовании не было замечено, что люди, которые спали больше 9 часов, имели значительно более высокие показатели маркеров воспаления. Кроме того было установлено, что только мужчины с дефицитом сна имеют жёсткие артерии и отсутствие гибкости кровеносных сосудов, способствующие гипертонии и высокой нагрузки на сердце.

ami-tass.ru