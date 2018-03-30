Дети — кактусы, а не цветы?

Нежелание иметь детей — заявления, по большей части, притворные. За редким исключением, женщины, утверждающие, что не хотят быть матерями, в действительности так совсем не считают.

Около 7% россиян вообще не хотят иметь детей. По сравнению с США, у нас, правда, не все так безнадежно, — там, согласно данным одного недавно проведенного опроса, становиться родителями не хотят… 44% (!) жителей. А еще говорят, что инстинкт продолжения рода заложен в нас Природой… Так почему же люди, имеющие шанс стать родителями, отказываются от этой возможности добровольно, в то время как другие готовы тратить сотни тысяч долларов на искусственное оплодотворение, усыновление и прочие возможности обрести детей?

Психологи утверждают, что стремление к бездетности — это главный признак инфантилизма. Другими словами, человек избегает ответственности и не желает отягощать себя никакими жизненными трудностями. Однако когда женщина в 30 лет говорит, что не хочет иметь детей, потому что для нее важнее карьера, свобода и жизнь, полная развлечений, а не забот, — я не верю!.. Почему — постараюсь объяснить.

Еще не сложилось…

Одна из моих коллег в свои 30 лет еще ни разу не была замужем. И очень переживает по этому поводу. Она привлекательна, тщательно следит за своим внешним видом, каждую неделю посещает солярий и салон красоты. Но мужчин не очаровывает и не привлекает. Скорее, наоборот, отпугивает. Потому что сразу ждет «серьеза», да к тому же требовательна, капризна, обидчива и даже грубовата. О замужних коллегах говорит не иначе, как с горечью: «Ну чем они лучше меня?» А вот на беременных сотрудниц, собирающихся в декрет, смотрит с сожалением, мол, «бедняжки, вот и кончилась ваша счастливая жизнь». И обязательно добавляет, что сама она детей ни в каком виде не хочет. Ведь дети — это испорченная фигура и грудь, сидение дома, стирка и глажка, никакого времени на себя. И когда она так говорит — не верю ни единому слову. И более чем уверена, что если она встретит своего мужчину, то детей ей сразу и всенепременно захочется. А пока что ее нежелание иметь детей — просто защитная реакция…

Свободолюбие

Одна знакомая нашей семьи — 37-летняя журналистка. Ироничная, свободолюбивая, увлекающаяся политикой дама. Она не замужем, детей у нее нет. Все мужчины для нее — представители парнокопытного животного мира. А дети — вообще марсиане. Единственный момент тесного общения с "инопланетной цивилизацией" состоялся у нее, когда ее, не менее экстравагантная приятельница, попросила часок понянчиться с полуторагодовалым малышом. Наша знакомая пыталась кормить его пельменями, и… В общем, опыт общения не удался. Вывод был сделан однозначный — дети это скучно. И, в целом, материнство задумано как прием, позволяющий держать слабую половину человечества «на привязи», в то время как мужчины будут «гулять на стороне».

Но что хотите со мной делайте — мне в эту ее нелюбовь к детям не верится. А такое проявление нежелания их иметь — просто злость на мужчин, вернее, на одного, когда-то сильно разочаровавшего. И дело здесь уже не в том, что семейная жизнь не сложилась (есть же женщины, которые в 35-37 понимают, что они для семейной жизни не созданы и рожают детей просто «для себя»), а в обиде, которая с одного человека — расползлась на весь мир. Осталось место только для иронии и сарказма, а для любви, прощения и детей места в этом мрачном мире уже не хватило. Поэтому и говорить здесь надо не о нелюбви к детям, а о нелюбви к людям вообще…

Муж не хочет…

Среди моих приятельниц мало тех, которые честно говорят: «Муж мне говорит, что сначала надо заработать на квартиру, разъехаться с родителями, а потом уже и детей заводить можно» или «Мы решили еще пару лет подождать, хочется в отпуск за границу съездить, а с ребенком какой же отпуск»… Еще реже можно услышать признания, что «муж детей пока не хочет, говорит, нам еще рано». Обычно это облекается все в ту же форму: «Мне детей что-то пока не хочется!» Удобная позиция, потому что не ущемляет самостоятельности. Это я не хочу, — пытается убедить себя и окружающих эта женщина, — а не муж и не внешние обстоятельства. Такое заявление — не более чем попытка продемонстрировать, что «у них все хорошо», чего, на самом деле, может и не быть. А когда женщине никому и ничего не нужно доказывать, она не станет использовать в аргументах детей.

Так что… Если ваша подруга говорит, что уж она-то «ни за что и никогда… — приглядитесь к ней получше. Ведь за любым стремлением к бездетности так или иначе кроется какая-либо психологическая травма. И если человеку помочь вовремя справиться с собой, самому, или с помощью грамотного психолога, то желание убежать от ответственности, которую предполагает воспитание детей, мгновенно исчезает. И кактусы — зацветают!..

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