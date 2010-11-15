Спасение гипотоника - отвар для поднятия тонуса

Гипотоники часто чувствуют себя усталыми только что проснувшись. Они с трудом просыпаются утром, даже после долгого сна чувствуя себя не выспавшимися... именно поэтому профилактика гипотонии особенно необходима!

У меня очень низкое артериальное давление. Поэтому слабость и головокружение были моими постоянными спутниками. Врачи от гипотоников отмахиваются. Говорят, что в отличие от повышенного низкое давление для здоровья неопасно, поэтому и лечить нас вроде как необязательно.

Но ведь чувствуем-то мы себя плохо! Лично мне поднять тонус и избавиться от головокружения помогает такое средство. Взять по 15 г измельченного корня валерианы, шишек хмеля, 30 г травы пустырника. Все компоненты тщательно перемешать, 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка и настаивать 40 мин. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

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