Пары бензина провоцируют агрессию

Египетские ученые из Каирского Университета выяснили, что пары бензина могут быть источником агрессии.

Исследователи проводили опыты на крысах — их разделили на три группы и воздействовали на них соответственно парами бензина со свинцовыми присадками, чистого бензина и чистого воздуха.

Специалисты обнаружили, что у крыс из первой и второй групп наблюдалась повреждение мозга, нарушение концентраций нейромедиаторов в различных его отделах, что сопровождалось повышенной агрессивностью. Крысы, вдыхавшие пары бензина, чаще демонстрировали угрожающие позы в отношении собратьев и чаще вступали в схватки, по сравнению с животными, дышавшими чистым воздухом.

Подобным образом бензин действует и на человека, утверждают ученые. Особенно это актуально для тех, кто живет в крупных городах и вынужден много часов стоять в пробке или же работает на бензозаправках.

podrobnosti.ua