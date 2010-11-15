Что спасает от рака матки

Физическая активность защищает женщин от развития рака матки, считают ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в США. По их наблюдениям, у женщин, которые занимаются фитнесом полчаса в день, на треть реже проявляются онкологические заболевания матки.

В исследовании приняли участие 668 женщин с раком внутренней слизистой матки и столько же их здоровых ровесниц. Ученые изучили особенности жизни всех женщин и выяснили, что 150 и более минут фитнеса в день позволяют снизить вероятность рака матки на 34 процента.

При этом наиболее защищенными от развития опухоли оказались участницы эксперимента с нормальным весом – индексом массы тела менее 25 единиц. У них снижение риска рака благодаря физической активности составило целых 73 процента. У полных, но активных женщин риск снизился на 52 процента.

По мнению ученых, для эффективного предотвращения раковых опухолей женщинам надо оставаться физически активными на протяжении всей жизни. А 150 минут фитнеса в неделю – это всего 30 минут каждый рабочий день и минимальная активность, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения.

Набрать такое количество двигательной активности может любая женщина. Тем более, что танцы и ходьба – это тоже фитнес.

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