Есть ли в Британии счастливые люди

Власти Великобритании намерены измерять "индекс счастья" своих граждан. Об этом 14 ноября сообщила The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как стало известно журналистам газеты, вопросы, по которым будет определяться степень "общего благосостояния" британцев, добавят в стандартные опросники населения уже следующей весной. Премьер-министр страны Дэвид КЭМЕРОН попросит разработать методы подобного опроса Службу национальной статистики (Office for National Statistics).

По словам источника в правительстве, введение "индекса счастья" позволит оценить "психологическое и физическое благополучие людей в Соединенном Королевстве". Результаты опросов, которые планируют публиковать ежеквартально, займут "центральное место в выборе и оценке социальной политики государства".

Планы Д.КЭМЕРОНА уже вызвали, по данным The Guardian, беспокойство среди некоторых политиков страны. По мнению ряда правительственных чиновников, "индекс счастья" не стоит начинать учитывать во время бюджетных сокращений, вызванных финансовым кризисом.

Лента.ру отмечает, что Президент Франции Николя САРКОЗИ выступил в прошлом году с аналогичной инициативой. О том, была ли она реализована, не сообщается.